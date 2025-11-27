Gianna Fratta e Beatrice Venezi | Il suo curriculum è sottodimensionato e va chiamata Maestra

Gianna Fratta è stata la prima donna a dirigere i Berliner Symphoniker, la prima donna italiana a dirigere l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, la prima donna a dirigere il concerto di Natale in Senato. E in un’intervista al Corriere della Sera dice che vuole essere chiamata «maestra, perché sono una donna». È sposata con Piero Pelù dal 14 settembre del 2019. Ma l’argomento è off limits. Ha sei lauree: «Giurisprudenza, discipline musicali, pianoforte, composizione, musica corale e direzione di coro, direzione d’orchestra». E su Beatrice Venezi dice che «nel caso della direzione musicale, che è un ruolo estremamente tecnico, sono le modalità della scelta che fanno discutere. 🔗 Leggi su Open.online

