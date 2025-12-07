Basket serie B - In campo alle 18 Per l’OraSì c’è Roma colosso-capolista
Senza paura e con grande entusiasmo. L’OraSì è pronta a farsi valere in casa della capolista Virtus Roma (palla a due ore 18), reduce da nove vittorie consecutive e con una sola sconfitta (a San Severo). È chiaro che i ravennati partono sfavoriti, ma di sicuro di presenteranno motivatissimi dopo la grande prestazione con Jesi. Per vincere servirà più che una super prestazione. "Roma è prima in classifica con merito – spiega coach Andrea Auletta – e non nasconde le ambizioni di voler vincere il campionato. Ha un roster lunghissimo e può contare su talento e valori tecnici e fisici. Inoltre in casa non ha mai perso e ha proprio nel fattore campo una grande spinta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
