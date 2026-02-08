Basket serata da urlo per l' OraSì | una grande Ravenna si impone contro Caserta

Una serata da urlo al PalaCosta, dove l’OraSì Basket Ravenna batte la capolista Caserta. I ragazzi di coach Auletta mettono in campo energia e determinazione, superando una squadra molto forte. Il pubblico spinge i padroni di casa, che giocano una partita intensa e di qualità. Alla fine, Ravenna conquista una vittoria importante contro una delle big del campionato.

Da lunedì, l’OraSì Ravenna trasloca i suoi uffici in via Darsena.

Questa sera la Virtus Certaldo batte il Livorno 73-65 in una partita che ha visto i padroni di casa giocare con grinta e determinazione.

