Basket Serie C La Virtus si impone contro il Livorno con una prestazione da incorniciare

Questa sera la Virtus Certaldo batte il Livorno 73-65 in una partita che ha visto i padroni di casa giocare con grinta e determinazione. I giocatori della Virtus hanno messo in campo un’ottima prestazione, con Maltomini che ha segnato 18 punti e Ricci 11. Il Livorno, invece, ha fatto fatica a tenere il passo, nonostante alcuni spunti di Gualtieri e Ceccatelli. Alla fine, la Virtus ha conquistato una vittoria importante davanti al proprio pubblico.

VIRTUS CERTALDO 73 US LIVORNO 65 VIRTUS CERTALDO: Maltomini 18, Ricci 11, Mencherini 10, Ceccarelli 9, Cucini 8, Rettori 6, Silveira 6, Gualtieri 5, Guainai, Ceccatelli n.e., Rosi n.e., Viviani n.e. All.: Crocetti. U.S. LIVORNO: Serra 9, Carracoi 2, Baggiani 18, Mori 8, Bruno 11, Bernini Giu. 5, Simonetti 3, Pantosti 9, Bernini Gia., Bellavista, Valvieri, Francalanci. All. Angella. Arbitri: Giachi e Putaggio di Firenze. Parziali: 19-15; 39-36; 58-49. CERTALDO – Prestazione da incorniciare per la Virtus Certaldo, che al Pala Canonica batte 73-65 il ben più quotato Us Livorno, terza forza del campionato e vittoriosa con 21 punti di scarto all'andata.

