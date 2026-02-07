Da lunedì, l’OraSì Ravenna trasloca i suoi uffici in via Darsena. La società ha deciso di spostarsi da viale della Lirica, scegliendo uno spazio che in passato ha ospitato Giuseppe Brusi, figura importante della pallavolo italiana. La nuova sede si trova al numero 19, all’interno di un edificio che porta con sé una storia legata al mondo dello sport.

Cambia la sede del Basket Ravenna. Da lunedì, la società sposterà i propri uffici da viale della Lirica in via Darsena 19, all’interno di uno spazio che per anni ha ospitato il lavoro di Giuseppe Brusi, dirigente e simbolo della pallavolo nazionale. Proprio in quelle stanze sono stati scritti vent’anni di storia vincente del volley, sia maschile che femminile, tra Campionati del Mondo e Coppe dei Campioni, che hanno portato in alto lo sport ravennate a livello nazionale e internazionale. "È una forte emozione sia lasciare Viale della Lirica – dichiara Giorgio Bottaro (foto), proprietario del Basket Ravenna –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B - Da lunedì in via Darsena. Nuova sede per l’OraSì Ravenna

L'OraSì Basket Ravenna cambia sede.

L'OraSì cambia casa Dopo tanti anni nello storico ufficio di Viale della Lirica, la nostra sede si sposta in Via Darsena 19, in un luogo simbolo dello sport ravennate. Dalla prossima settimana lavoreremo negli uffici che hanno ospitato per anni Giuseppe Brusi,

