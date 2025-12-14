Basket vittoria extra lusso al Flaminio | Dole Rimini supera la Fortitudo con un Mark Ogden stellare

Nel match al Flaminio, Dole Rimini centra una vittoria di grande rilievo superando la Fortitudo Bologna con un convincente 83-68. La prestazione stellare di Mark Ogden, autore di 29 punti, e un giorno da Dole Day perfetto hanno permesso ai biancorossi di avvicinarsi alla zona alta della classifica, segnando un passo importante nella stagione.

