Basket vittoria extra lusso al Flaminio | Dole Rimini supera la Fortitudo con un Mark Ogden stellare
Nel match al Flaminio, Dole Rimini centra una vittoria di grande rilievo superando la Fortitudo Bologna con un convincente 83-68. La prestazione stellare di Mark Ogden, autore di 29 punti, e un giorno da Dole Day perfetto hanno permesso ai biancorossi di avvicinarsi alla zona alta della classifica, segnando un passo importante nella stagione.
Un Dole Day praticamente perfetto. Nel giorno in cui Rbr trova il miglior Mark Ogden della stagione (29 punti), i biancorossi si impongono con autorità contro la Fortitudo Bologna (83-68) e ora iniziano a intravedere la zona nobile della graduatoria. Rbr gioca una partita molto solida e costante. Riminitoday.it
