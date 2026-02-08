Basket - B maschile Bcl vuol tenere il passo Missione in Piemonte

La Bcl si prepara a una nuova sfida in Piemonte, puntando a mantenere il ritmo in campionato. Senza Valentini, ancora infortunato, la squadra si concentrerà sulle prossime partite senza rischiare di aggravare l’elongazione dei flessori dell’atleta. La pausa prevista per Valentini dovrebbe permettergli di tornare in campo dopo la sosta, ma nel frattempo i giocatori sono pronti a dare il massimo.

Ancora senza Valentini (elongazione dei flessori, si è preferito non pregiudicarne il rientro, previsto, ormai, dopo la sosta, visto che il 15 febbraio Bcl, osserva il suo turno di riposo). Landucci ha un problemino ad una mano, ma dovrebbe farcela. Stanno meglio sia Pierini che Barsanti. Con questa injury list, situazione infortunati o acciaccati, Bcl deve vincere per mantenere la vetta della classifica, insieme alle due franchigie senesi che erano date per favorite alla vigilia per la "B" nazionale: Mens Sana (che ha una partita in meno, però) e Costone. I biancorossi, questa sera, ore 18, al "Palaferraris" di Casale Monferrato (arbitri Dell'Accio e Ferrero di Torino), cercano di proseguire la serie positiva in trasferta, dove i biancorossi hanno una striscia aperta di sei vittorie consecutive.

La squadra maschile di basket BCL ha raggiunto un importante risultato, superando STOSA VIRTUS SIENA con il punteggio di 80-75.

Oggi alle 18, il Bcl affronta l’Acquario Genova nella partita decisiva per mantenere il primo posto nel campionato di serie B maschile.

