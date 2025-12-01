Impatto sulla provinciale e corpo sull’asfalto | muore ciclista accertamenti sulla dinamica

NARDO’ – Ancora un nuovo dramma sullasfalto delle strade salentine e in seguito a un incidente, avvenuto poco dopo le 18, lungo la strada provinciale 17, che collega Nardò a Copertino, è deceduto un 66enne residente a Copertino, Salvatore Fioschi, che viaggiava in sella a una bicicletta.Al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

