Bari due incidenti nella notte | morte due giovani grave un bambino

Questa notte a Bari si sono verificati due incidenti che hanno spezzato due vite giovani. Due ragazze sono morte in due incidenti distinti nell’area metropolitana, lasciando il dolore tra amici e familiari. Un bambino è invece rimasto gravemente ferito. La città si sveglia con la tristezza di queste perdite improvvise.

(Adnkronos) – Due ragazze sono morte in due incidenti diversi nell'area metropolitana di Bari nella notte tra sabato 7 febbraio e domenica 8. A Bitetto è deceduta una 20enne del posto, sulla strada provinciale che collega con Bitritto. Per cause da accertare, l'auto è uscita di strada a una curva ed è finita contro un albero, secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine senza il coinvolgimento di altri veicoli. Vani sono stati i soccorsi, la conducente è morta sul colpo. Nella notte ha perso la vita anche una 26enne di Mola di Bari, in un incidente con analoga dinamica, perché era a bordo di un veicolo che ha perso il controllo schiantandosi contro un albero.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La notte si è conclusa con due incidenti mortali in provincia di Bari.

Questa notte due incidenti sulla Strada Provinciale 111 tra Mola di Bari e hanno fatto due vittime e tre feriti gravi.

