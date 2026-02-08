Nella stessa notte, due incidenti stradali separati ma vicini tra loro hanno sconvolto Bari e provincia. Due ragazze sono morte in modo tragico, mentre un bambino è rimasto ferito. Le autorità indagano ancora sulle cause di queste tragedie che hanno lasciato il dolore nelle famiglie e nella comunità.

Due diversi incidenti consumatisi drammaticamente nella stessa provincia e nella stessa notte. E’ nelle zone di Bari, che due giovani ragazze hanno perso la vita condividendo la stessa amara sorte. Nel primo caso, dal bilancio di un decesso e tre feriti tra cui un bambino di sette anni, il fatale sinistro è avvenuto intorno alle due lungo la provinciale 111 tra Mola di Brai e Rutigliano. La vittima è Rita Sanitate, mamma di appena 26 anni originaria di Mola e purtroppo deceduta sul colpo. Le ricostruzioni al vaglio degli inquirenti, sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che la giovane viaggiasse a bardo di un’auto che, per motivi al momento non del tutto verificati, è finita contro un albero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bari, doppia tragedia sulle strade: morte due ragazze, ferito un bambino

Approfondimenti su Bari Doppia Tragedia

Due incidenti stradali si sono verificati nella notte, a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Due ragazze hanno perso la vita in due incidenti separati, avvenuti a Mola e Bitetto durante il fine settimana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Husband & mistress drugged her to be infertile. Reborn, she fed the mistress toxic soup back!

Ultime notizie su Bari Doppia Tragedia

Argomenti discussi: Morte del piccolo Elia Perrone e suicidio della madre, analisi sui telefoni: Escludere complicità.

Doppia tragedia sulle strade del Barese: morte una 26enne tra Rutigliano e Mola e una 20enne sulla Bitritto-Bitetto FOTONel primo incidente l'auto è finita contro un albero, tre feriti in codice rosso (tra cui un bimbo di 7 anni). Nel secondo invece una ventenne di Bitetto è morta dopo che l'auto che guidava è uscita d ... lagazzettadelmezzogiorno.it

*MADRID DA BARI da 380 €* volo diretto da Bari + hotel centrale garantito *Tariffe a persona in camera doppia aggiornate al 5 febbraio* 5 – 9 Marzo 490 € 8 - 11 Aprile 380€ pp *22 - 25 Aprile PONTE 530€ pp* *29 Aprile - 2 Maggi facebook