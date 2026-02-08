Baresi si racconta | Portare la fiaccola è un onore per ogni cittadino della Terra Bergomi? Non sarà mai un rivale è un grande amico

Franco Baresi si apre in un’intervista al Corriere della Sera. Racconta di aver vissuto con grande emozione il momento di portare la fiaccola, considerandolo un privilegio per ogni cittadino del mondo. Parla anche di Bergomi, con cui ha un rapporto di grande amicizia e nessuna rivalità. Dopo il suo intervento per rimuovere una nodulazione polmonare, Baresi si mostra sereno e fiducioso, pronto a tornare in campo.

Nella notte che ha acceso il sogno di Milano-Cortina 2026, San Siro si è riempito di emozioni.

Baresi racconta le sue emozioni quando ha portato la Fiamma Olimpica a San SiroFranco Baresi, ex capitano rossonero che ad agosto ha subito un intervento per asportare una nodulazione polmonare, ha rilasciato una bella intervista al Corriere della Sera nella quale ha raccontato. milannews.it

Baresi tedoforo a San Siro: I momenti più emozionanti della mia vita sportivaUna delle grandi sorprese della bellissima Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina, che si è tenuta a San Siro, è stata senza dubbio ... milannews.it

’ Franco Baresi racconta l’esperienza a San Siro alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 condivisa con l’eterno rivale e amico Beppe Bergomi Da quella telefonata con il preside x.com

Forse l’emozione più grande della notte di San Siro. Franco Baresi che entra in campo portando il fuoco insieme a Beppe Bergomi: amici, rivali di mille derby, le due anime calcistiche di un’intera città. Il capitano. La leggenda. Un uomo che ha vinto tutto, che h facebook