Franco Baresi torna in campo con una fiaccola in mano, portando avanti un gesto che ha molto più di un valore simbolico. La sua presenza non è solo un omaggio al passato, ma anche un momento di unità tra vecchie glorie del calcio italiano. Baresi dice che la fiaccola rappresenta un onore per tutti e sottolinea che Bergomi non è un rivale, ma un grande amico. La scena si svolge tra ricordi e rispetto, con un messaggio di solidarietà che supera le rivalità sportive.

Un rientro carico di significato, che coniuga memoria sportiva e senso civico: Franco Baresi torna protagonista non solo come Campione, ma come portatore di valori condivisi. Dopo un intervento per asportare una nodulazione polmonare, la leggenda del Milan ha attraversato un momento di quiescenza per riavvicinarsi al pubblico con una missione simbolica di pace e unità sportiva, incarnando la forza della resilienza e la fiducia nel futuro delle Olimpiadi Milano-Cortina. La notizia della partecipazione è arrivata dal presidente del Coni, luciano buonfiglio, che ha chiesto la disponibilità a Baresi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Baresi: «La fiaccola è un onore per tutti. Bergomi? Non un rivale, ma un grande amico»

Approfondimenti su Baresi Bergomi

Franco Baresi si apre in un’intervista al Corriere della Sera.

Nella notte che ha acceso il sogno di Milano-Cortina 2026, San Siro si è riempito di emozioni.

Ultime notizie su Baresi Bergomi

Argomenti discussi: Da Baresi-Bergomi ai campioni del volley: il viaggio della torcia; Baresi: Avevo la torcia olimpica e mi tremavano le gambe. Non sapevo ci fosse anche Bergomi; Baresi: Portare la fiaccola l’emozione più grande della mia vita sportiva, mi tremavano le gambe; Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi sono gli ultimi tedofori che hanno portato la fiamma.

Baresi si racconta: «Portare la fiaccola è un onore per ogni cittadino della Terra. Bergomi? Non sarà mai un rivale, è un grande amico»Baresi parla al Corriere della Sera: «Portare la fiaccola è un onore per ogni cittadino. Bergomi? Mai un rivale, è un amico» Sul Corriere della Sera, Franco Baresi si racconta a cuore aperto dopo il r ... calcionews24.com

Baresi tedoforo a San Siro per Milano Cortina 2026: «Tumore? Il peggio è passato. Di Bergomi ho saputo solo all'ultimo»La leggenda del Milan ha portato la torcia insieme a Beppe Bergomi, rivale e amico: «Una delle emozioni più belle della mia vita. Quando me lo hanno comunicato ho chiesto. Siete sicuri?» ... corriere.it

PORTARE LA FIACCOLA È STATA L’EMOZIONE PIÙ GRANDE DELLA MIA VITA SPORTIVA Franco Baresi si è lasciato andare a un racconto toccante dell’esperienza vissuta nella cerimonia d’apertura delle Olimpiadi #Baresi #Milan #SpazioMilan facebook

Il Capitano Franco #Baresi: "Portare la fiaccola l’emozione più grande della mia vita sportiva, mi tremavano le gambe. Come sto Il peggio è passato, essere un atleta mi ha aiutato a lottare. Il calore della gente mi è arrivato addosso" (repubblica) x.com