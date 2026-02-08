Franco Baresi racconta di aver provato un’emozione che non aveva mai sperimentato prima, portando la Fiamma Olimpica. La leggenda del Milan ha parlato di quel momento speciale, che gli ha fatto dimenticare per un attimo ogni problema legato alla malattia e alla vita di tutti i giorni. Un’esperienza che resterà impressa nella sua memoria.

"Certo, ha reso ancora più particolare l'esperienza, San Siro è stata casa mia per decenni. Non le dico il batticuore quando sono uscito sul campo e ho visto lo stadio pieno. La voce di Bocelli ha reso tutto più magico. Diciamo che è stato un tragitto breve ma intenso. In carriera non avevo mai provato un'emozione del genere". La leggenda del Milan Franco Baresi e le sue emozioni nel portare la Fiamma Olimpica insieme a Giuseppe Bergomi durante la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ecco le parole a 'Il Corriere della Sera'. "Avevo già fatto il tedoforo a Park Avenue in occasioni delle Olimpiadi di Atlanta, quelle che nell'immaginario sono indimenticabili per l'accensione del braciere da parte di Cassius Clay.

Baresi e le Olimpiadi: "In carriera non avevo mai provato un'emozione del genere"

Franco Baresi si è confessato emozionato dopo aver corso come tedoforo a San Siro.

Nella notte che ha acceso il sogno di Milano-Cortina 2026, San Siro si è riempito di emozioni.

