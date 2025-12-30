Bollate ladri al Centro anziani | è la terza volta

Nella notte di domenica 21 dicembre, il Centro Anziani Auser di Bollate è stato nuovamente preso di mira dai ladri, segnando il terzo episodio in due anni. Un episodio che sottolinea la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e garantire la tutela degli spazi dedicati alla comunità anziana. La ripetizione di questi episodi evidenzia l’importanza di interventi mirati per prevenire simili situazioni in futuro.

Nella notte di domenica 21 dicembre i ladri hanno “visitato” il Centro Anziani Auser per la terza volta in due anni. A fine 2023 i malviventi, non avendo trovato nulla, avevano commesso atti vandalici, a giugno 2025 avevano devastato le macchinette distributrici di bevande, riuscendo ad arraffare soltanto poche monetine. Questa volta hanno preso di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

