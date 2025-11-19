Eboli sorprende i ladri in villa | la banda assalta l' auto per coprirsi la fuga

Momenti di terrore in località Epitaffio ad Eboli, dove un tentativo di furto si è trasformato in un’aggressione. Un imprenditore agricolo del posto ha sorpreso una banda di ladri all’interno della sua proprietà e, nel tentativo di fermarli, è stato assaltato dai malviventi, determinati a tutto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

