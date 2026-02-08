Bancarotta fraudolenta | Coppola lascia San Vittore domiciliari in clinica comasca per precarie condizioni di salute

Danilo Coppola, l’imprenditore romano condannato per bancarotta fraudolenta, ha lasciato il carcere di San Vittore a Milano. Ora si trova ai domiciliari in una clinica in provincia di Como, dove si trova per le sue precarie condizioni di salute. La decisione è stata presa dopo che i medici hanno valutato la sua salute e la necessità di cure più adeguate.

Danilo Coppola, l'imprenditore immobiliare romano condannato per bancarotta fraudolenta, ha lasciato il carcere di San Vittore a Milano per essere posto ai domiciliari in una clinica della provincia di Como. L'evento, avvenuto nella giornata di oggi, 8 febbraio 2026, segna una svolta significativa nel percorso giudiziario dell'uomo, arrestato e riportato in Italia dopo un periodo di latitanza negli Emirati Arabi. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha ritenuto la detenzione in cella "non idonea a perseguire la finalità rieducativa della pena" a causa delle precarie condizioni di salute dell'imprenditore, apre un nuovo capitolo in una vicenda che ha tenuto banco nelle cronache giudiziarie per anni.

