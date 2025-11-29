Tenuto tra sporcizia e in condizioni di salute precarie | cane salvato dalla Polizia a Maddaloni

Era tenuto tra sporcizia e in pessime condizioni di salute, è stato salvato dai poliziotti e affidato ad un canile autorizzato. Denunciato il proprietario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Dopo l'allontanamento, il gruppo si è riposizionato in centro. Tra sporcizia, rischi sanitari e aggressioni ai passanti, riesplode la rabbia dei cittadini: "Città tenuta in scacco" [di Salvatore Trupiano] - facebook.com Vai su Facebook

Aria condizionata, come pulirla. Ecco i rischi per la salute dovuti alla sporcizia - Le insidie dietro un utilizzo non corretto dell'aria condizionata in casa possono essere più gravi di quanto si possa pensare. Segnala ilgiornale.it

Un percorso a ostacoli fra escrementi e rifiuti. Se le città sono sporche anche la salute ne risente - Facciamo di tutto per tenere pulite le nostre case, dal toglierci le scarpe quando entriamo, al disinfettare le superfici, dal pulire i pavimenti, all’evitare che si accumuli sporcizia. Da repubblica.it