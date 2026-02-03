Strade insicure e nebbia l' allarme delle associazioni di quartiere | Manca la segnaletica residenti a rischio

La sicurezza nelle frazioni di Parma preoccupa di nuovo. Con la nebbia fitta che avvolge le strade, molti residenti segnalano situazioni pericolose. La mancanza di segnaletica adeguata rende difficile orientarsi e aumenta il rischio di incidenti. Le associazioni di quartiere chiedono interventi immediati per migliorare la segnaletica e garantire più sicurezza a chi percorre quelle strade in queste giornate difficili.

A farsi portavoce delle preoccupazioni dei residenti è Roberto Massa, presidente dell’associazione Impegno sociale per il San Leonardo e Cortile San Martino Sulla stessa linea Fiorenzo Baroni, presidente dell’associazione Parma sud, che sottolinea come il problema incida sulla vita quotidiana di chi vive e lavora nelle frazioni: “Queste strade sono percorse ogni giorno da lavoratori, famiglie, anziani, mezzi agricoli e mezzi pesanti. Senza una segnaletica chiara, soprattutto nelle ore serali e in presenza di nebbia, la sicurezza viene meno e ci si affida solo all’esperienza e alla fortuna”. Secondo le associazioni, la mancanza di una manutenzione costante della viabilità secondaria evidenzia la necessità di una programmazione più attenta e strutturata.🔗 Leggi su Parmatoday.it

