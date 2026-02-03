Strade insicure e nebbia l' allarme delle associazioni di quartiere | Manca la segnaletica residenti a rischio
La sicurezza nelle frazioni di Parma preoccupa di nuovo. Con la nebbia fitta che avvolge le strade, molti residenti segnalano situazioni pericolose. La mancanza di segnaletica adeguata rende difficile orientarsi e aumenta il rischio di incidenti. Le associazioni di quartiere chiedono interventi immediati per migliorare la segnaletica e garantire più sicurezza a chi percorre quelle strade in queste giornate difficili.
A farsi portavoce delle preoccupazioni dei residenti è Roberto Massa, presidente dell’associazione Impegno sociale per il San Leonardo e Cortile San Martino Sulla stessa linea Fiorenzo Baroni, presidente dell’associazione Parma sud, che sottolinea come il problema incida sulla vita quotidiana di chi vive e lavora nelle frazioni: “Queste strade sono percorse ogni giorno da lavoratori, famiglie, anziani, mezzi agricoli e mezzi pesanti. Senza una segnaletica chiara, soprattutto nelle ore serali e in presenza di nebbia, la sicurezza viene meno e ci si affida solo all’esperienza e alla fortuna”. Secondo le associazioni, la mancanza di una manutenzione costante della viabilità secondaria evidenzia la necessità di una programmazione più attenta e strutturata.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Parma Strade
Lupi, l'incubo dei residenti e l'allarme delle associazioni: «Attacchi contro l?uomo anche nel nostro territorio. Sono una minaccia»
Assalto in villa, scatta l'allarme e i ladri fuggono nella nebbia inseguiti dai residenti
Ieri sera a San Vito di Vigonza, un tentativo di furto ha scatenato il panico in via Pertini.
Ultime notizie su Parma Strade
Argomenti discussi: Strade insicure e nebbia, l'allarme delle associazioni di quartiere: Manca la segnaletica, residenti a rischio.
Appennino, «strade senza strisce, così è pericoloso»: l’allarme dei cittadiniDopo il nostro articolo sulle difficili condizioni meteo degli ultimi giorni, si è acceso un acceso e partecipato dibattito sulla pagina Facebook del ... redacon.it
Allarme nebbia sulle strade di montagnaL’Appennino reggiano torna a fare i conti con un meteo instabile e, soprattutto, con la nebbia fitta che negli ultimi giorni ha avvolto l’alta collina e ... redacon.it
Questa sera, insieme ai militanti di Gioventù Nazionale, camminiamo per le strade di Rogoredo e San Donato. Sono luoghi dove per anni si è scelto di non vedere: l’abbandono è diventato abitudine, l’insicurezza una falsa “normalità”. Non è sfortuna. È politic - facebook.com facebook
A #PingPong @SalvatoreMerlo “La Presidente del Consiglio avverte che c’è un problema per cui i cittadini si sentono insicuri quando circolano in città, ma l’inasprimento delle pene non serve a nulla, bisogna coinvolgere i Sindaci , illuminare le strade, far riviv x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.