Azione | Calenda ' io nel centrodestra? No resto al centro'
Calenda ribadisce di non voler entrare nel centrodestra. In un’intervista, chiarisce che resta nel centro, senza cambiare strada. La sua proposta riguarda un’Europa più forte, federale e autonoma, ma lui non intende spostarsi politicamente.
Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La nostra posizione è sempre la stessa. Costruire un fronte per un'Europa federale che diventi una grande potenza, armata e indipendente. Quello che ha chiesto Draghi. Una missione comune tanto ai liberali, quanto teoricamente a Forza Italia e ai riformisti del Pd". Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, al Corriere della Sera, ribadendo la sua posizione al 'centro' e di non guardare al centrodestra che, dice, "ha una linea euroscettica che è quella di Meloni che non vuole cambiare neppure il diritto di veto in consiglio europeo e alla fine fa campagna elettorale per Orban. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Roma 8 feb
Calenda candidato sindaco di Roma per il centrodestra? La replica del leader di Azione
Calenda smentisce di essere candidato sindaco di Roma per il centrodestra.
Calenda: io in centrodestra? No finché Meloni anti-Ue e finché c’è Salvini
Calenda chiarisce che non si unisce al centrodestra finché Meloni si mostra contraria all’Europa e Salvini mantiene le sue posizioni.
Ultime notizie su Roma 8 feb
Argomenti discussi: CALENDA: SE ZAIA FA UN PASSO AVANTI, IN FUTURO CI LAVOREREI; Calenda sindaco di Roma? Il piano nel centrodestra per candidarlo; CARLO CALENDA (AZIONE): IO CANDIDATO SINDACO A ROMA CON IL CENTRO DESTRA ? E’ SOLO FANTASCIENZA; Sicilia, duello Calenda-Schifani. Leader di Azione: Dimettiti, il governatore: Io lavoro.
Azione: Calenda, 'io nel centrodestra? No resto al centro'Roma, 8 feb. (Adnkronos) - La nostra posizione è sempre la stessa. Costruire un fronte per un'Europa federale che diventi una grande potenza, armata e indipendente. Quello che ha chiesto Draghi. Una ... iltempo.it
Calenda: Possibile dialogo con Zaia, ma la Lega di Salvini è finita in un angolo. Governo sempre più a destraCalenda Zaia Salvini. Il leader di Azione apre agli amministratori leghisti e attacca Salvini, Meloni e Vannacci: Rischio deriva ant ... italiachiamaitalia.it
Il segretario di Azione Carlo Calenda ha scritto ieri su X: «il Governo si sposterà a destra per effetto della nascita del partito di Vannacci, la sinistra continuerà a essere guidata dai 5S. Noi dobbiamo costruire un’alternativa per chi vuole un’Europa federale cap facebook
Il leader di Azione Carlo #Calenda osserva: "Il problema dell'Italia è che è un paese anarchico non liberticida" e valuta di buonsenso alcune norme del decreto sicurezza, come il fermo preventivo e la stretta sui coltelli; auspica però misure per centri per i rimp x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.