Calenda ribadisce di non voler entrare nel centrodestra. In un’intervista, chiarisce che resta nel centro, senza cambiare strada. La sua proposta riguarda un’Europa più forte, federale e autonoma, ma lui non intende spostarsi politicamente.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La nostra posizione è sempre la stessa. Costruire un fronte per un'Europa federale che diventi una grande potenza, armata e indipendente. Quello che ha chiesto Draghi. Una missione comune tanto ai liberali, quanto teoricamente a Forza Italia e ai riformisti del Pd". Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, al Corriere della Sera, ribadendo la sua posizione al 'centro' e di non guardare al centrodestra che, dice, "ha una linea euroscettica che è quella di Meloni che non vuole cambiare neppure il diritto di veto in consiglio europeo e alla fine fa campagna elettorale per Orban. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Azione: Calenda, 'io nel centrodestra? No resto al centro'

Calenda smentisce di essere candidato sindaco di Roma per il centrodestra.

Calenda chiarisce che non si unisce al centrodestra finché Meloni si mostra contraria all’Europa e Salvini mantiene le sue posizioni.

