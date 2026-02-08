La piscina riabilitativa vicino all’ex ospedale di Porto San Giorgio prende forma. I lavori sono in corso e rientrano tra le tre opere finanziate con il Pnrr. L’obiettivo è offrire un nuovo spazio per la riabilitazione dei cittadini, mentre la struttura si avvicina alla fase finale. La città aspetta con ansia di vedere i risultati di questa iniziativa.

La costruzione della piscina riabilitativa nei pressi dell’ex ospedale cittadino è una delle tre opere finanziate a Porto San Giorgio dal Pnrr. Le altre sono la riqualificazione del lungomare sud e la ristrutturazione della casa dell’accoglienza nel quartiere nord. Entrambe hanno ottenuto 4 milioni di euro ciascuna, mentre per la piscina riabilitativa i soldi assegnati sono 2,8 milioni di euro. I lavori per quest’ultima procedono in maniera regolare e tranquille, nel rispetto della tempistica stabilita e senza subire critiche. Circostanza quest’ultima forse dovuta al fatto che si eseguono in un sito nascosto alla vista, mentre quelli in corso sul lungomare sono apertissimi per cui passano di continuo al vaglio dei tanti che, e non solo pensionati, improvvisatisi direttori dei lavori tengono tutto sotto controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Avanti tutta con la piscina riabilitativa"

Approfondimenti su Porto San Giorgio Piscina

Prosegue senza sosta l’avanzamento del cantiere per la nuova struttura piscina.

La villa di Georgina Rodriguez in Arabia Saudita rappresenta un esempio di stile di vita esclusivo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Why Your Transitions Are Making Students Uncomfortable #aquafitness #instructor #technique

Ultime notizie su Porto San Giorgio Piscina

Argomenti discussi: Donazioni di Avanti Tutta al Dipartimento di Oncologia Medica del Policlinico di Perugia; Avanti tutta con la piscina riabilitativa; Slovenia, mercato Italia avanti tutta: Il 2025 è stato il migliore anno di sempre; Intel, avanti tutta con le GPU: le ambizioni di Lip-Bu Tan.

La settimana in Parlamento. Avanti tutta con la Legge di BilancioIn commissione Affari sociali ci sarà tempo fino all’8 novembre per presentare gli emendamenti. Proseguirà poi l’esame del Ddl sul gioco d'azzardo patologico. In Igiene e Sanità continua la ... quotidianosanita.it

De Nuccio: «Commercialisti, avanti tutta con la riforma»Avanti tutta con la riforma delle professioni messa in campo dal governo Meloni, in particolare di quella dei dottori commercialisti. A spingere sull'acceleratore è il presidente del Consiglio ... ilmessaggero.it

Milano-Cortina, ecco il primo medagliere: siamo in testa! Tre le medaglie conquistate dagli azzurri, a pari merito con Giappone e Norvegia! Avanti tutta! facebook

Un Unica Direzione Avanti Tutta Roma Mia Per Sempre Al Vostro Fianco Un Abbraccio x.com