Avanti tutta con il cantiere La piscina prende forma Apertura prevista dopo l’estate
Prosegue senza sosta l’avanzamento del cantiere per la nuova struttura piscina. La fase di costruzione mostra già chiaramente gli spazi principali, tra cui la piscina coperta, l’area principale e l’edificio per i servizi. L’apertura è prevista dopo l’estate, segnando un importante passo verso la realizzazione di un nuovo punto di riferimento per il benessere e il tempo libero.
Lo "scheletro" si vede ormai chiaramente: si riconosce l’area della piscina coperta più piccola della nuova struttura, l’ampia zona che ospiterà la vasca principale, e ha ormai trovato forma anche l’edificio che accoglierà gli utenti con la zona bar e gli spogliatoi. In sintesi, i lavori procedono secondo crono programma e il nuovo impianto natatorio chiamato a sostituire l’ormai dimenticata struttura che aveva accesso da viale Gorizia (il nuovo ingresso sarà da viale Toselli) promette di aprire i battenti entro il settembre del prossimo anno. È infatti cominciata ieri con il montaggio delle travi, la fase dei lavori di copertura dei due edifici che ospiteranno le vasche coperte: un passaggio chiave per il cantiere della piscina "Ferdinando Villa", che, al termine di questa fase, vedrà proseguire i lavori all’interno dei corpi di fabbrica per quegli interventi che rappresentano il cuore del nuovo impianto natatorio. Ilgiorno.it
