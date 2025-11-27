Autostrada A1 | chiusura notturna del tratto Chiusi Chianciano-Fabro e della stazione Firenze Scandicci

Firenzepost.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I percorsi alternativi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a1 chiusura notturna del tratto chiusi chianciano fabro e della stazione firenze scandicci

© Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusura notturna del tratto Chiusi Chianciano-Fabro e della stazione Firenze Scandicci

Approfondisci con queste news

autostrada a1 chiusura notturnaChiusure notturne al casello A1 Valdarno - Arezzo, 25 novembre 2025 – Sulla A1 Milano–Napoli sono in programma nuove chiusure notturne alla stazione di Valdarno, necessarie per consentire interventi di ispezione e manutenzione sui cavalcavia. Lo riporta msn.com

autostrada a1 chiusura notturnaA1, chiusura notturna del tratto tra Ferentino e Anagni - Contestualmente rimarrà chiusa anche l'area di servizio "La macchia ovest" con chiusura, a partire dal tardo pomeriggio, del parcheggio per mezzi pesanti ... Come scrive ciociariaoggi.it

autostrada a1 chiusura notturnaA1, chiusa per tre notti la stazione Firenze Impruneta - Chiusa per lavori la stazione autostradale dell'A1 di Firenze Impruneta nelle notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 novembre ... sienafree.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Autostrada A1 Chiusura Notturna