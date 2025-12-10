Tragedia in palestra un uomo muore durante l’allenamento

Nella serata di mercoledì 10 dicembre, a Latina, si è consumata una tragedia durante un allenamento in palestra. Un uomo ha perso la vita improvvisamente mentre si trovava in palestra, suscitando shock e dolore tra gli altri presenti. La vicenda ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

Tragedia nella serata di oggi, mercoledì 10 dicembre, a Latina dove un uomo è morto all’improvviso mentre si stava allenando in palestra. Sul posto, dopo la richiesta di intervento, sono giunti i sanitari del 118 e la polizia, ma purtroppo per l’uomo, di circa 60 anni, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Tragedia in palestra, muore 59enne durante l'allenamento - Tragedia poco fa nella palestra Palafitness di Latina: un uomo di 59 anni mentre si stava allenando e stava svolgendo una lezione ha accusato un dolore al petto, si è accasciato a terra ed è morto all ... Scrive latinaoggi.eu

Tragedia in una palestra di Latina: 59enne muore durante l’allenamento - Un dramma improvviso ha scosso nella serata di oggi il Palafitness di Latina, dove un uomo di 59 anni è deceduto mentre stava effettuando un allenamento. Riporta latinapress.it

Una tragedia ha scosso questa sera la città di Latina, dove all’interno della palestra “Palafitness” si è verificato un dramma improvviso. Un uomo di circa 60 anni, impegnato nel suo consueto allenamento, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha la - facebook.com Vai su Facebook

