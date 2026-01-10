Tragedia a Cortina vigilante muore durante un turno al gelo in un cantiere delle Olimpiadi | indagini in corso

Un vigilante di 55 anni è deceduto durante il turno di sorveglianza in un cantiere delle Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo. L’incidente si è verificato in condizioni di gelo, mentre le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire le cause. La notizia ha suscitato attenzione sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del personale impiegato in ambienti a rischio.

Un vigilante di 55 anni è morto mentre svolgeva un servizio di sorveglianza notturna in un cantiere legato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, a Cortina d’Ampezzo. La tragedia si è consumata nella notte dell’8 gennaio, durante un turno all’aperto e in condizioni climatiche particolarmente rigide. La famiglia della vittima ha presentato denuncia e la procura ha già disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’ autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte del decesso e le circostanze in cui è avvenuto. L’uomo, secondo quanto riferito dai familiari, aveva più volte manifestato preoccupazione per le condizioni di lavoro, per la lunghezza dei turni notturni e per quella che riteneva una carenza di tutele adeguate. 🔗 Leggi su Open.online

