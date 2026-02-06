Un attentato ha colpito il generale Alekseyev, il numero due dei servizi segreti russi, ieri a Mosca. L’uomo, che era in città, è rimasto gravemente ferito. La notizia si aggiunge alle tensioni crescenti tra Russia e Ucraina, mentre si fanno spazio voci di possibili colloqui in Usa, secondo quanto dichiarato da Zelensky. La situazione rimane tesa, con i dettagli ancora in fase di verifica.

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha affermato che il tentato assassinio del generale dell'intelligence militare Alekseyev conferma la determinazione di Kiev a far saltare negoziati in corso. «Questo atto ancora una volta ha confermato la determinazione del regime di Zelensky nel provocare continuamente, finalizzata a far saltare il processo negoziale», ha affermato Lavrov in conferenza stampa. Le condizioni del generale Alekseyev, numero due del Gru colpito questa mattina a Mosca, da diversi colpi di proiettile esplosi da un assalitore non identificato, sono gravi, rendono noto fonti delle forze di sicurezza citate dall'emittente RT (vedi blocchetto delle 8:43). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Mosca, attentato al generale Alekseyev, il numero 2 dei servizi segreti: è grave. Ieri era ad Abu Dhabi per le trattative con l'Ucraina

Sparatorie nel centro di Mosca questa mattina.

Un attentato ha colpito il centro di Mosca, ferendo gravemente il generale Alekseev, numero due dei servizi segreti militari russi.

