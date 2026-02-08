L’Inter ha cambiato modo di attaccare. Con Chivu in panchina, i nerazzurri sono riusciti a rivoluzionare il modo di muoversi in avanti. Non dipendono più da un singolo bomber, ma ruotano i giocatori, mantenendo sempre un buon livello di efficacia sotto porta. Rispetto al passato, con Inzaghi, questa nuova strategia sembra aver portato risultati diversi e più flessibili.

Attacco Inter, una trasformazione profonda che permette ai nerazzurri di ruotare i propri bomber senza perdere efficacia sotto porta. I nerazzurri possono finalmente contare su un reparto offensivo completo e imprevedibile. Se fino a poco tempo fa la squadra dipendeva quasi totalmente dal duo composto da Lautaro Martinez, il trascinatore argentino, e Marcus Thuram, il dinamico attaccante francese, oggi la situazione è radicalmente cambiata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la vera novità rispetto alla passata stagione risiede nella capacità di tutti gli interpreti di alternarsi senza cali di rendimento, rendendo il gioco corale e armonioso.

© Internews24.com - Attacco Inter, la profonda rivoluzione di Chivu confrontata al rendimento sotto Inzaghi

Inzaghi si avvicina all'Inter, questa volta in chiave di mercato.

