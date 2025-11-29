Attacco Inter sussiste il problema offensivo dei nerazzurri | Lautaro e Bonny sotto la lente di Chivu

Inter News 24 Attacco Inter, le difficoltà di Lautaro e Bonny devono essere risolte se l’Inter vuole tornare a vincere in Serie A e tornare a essere competitiva. L’Inter si prepara per la prossima sfida contro il Pisa, ma i dubbi in attacco continuano a condizionare il rendimento della squadra di Cristian Chivu. Dopo un avvio di stagione che ha visto l’ Inter esprimere un gioco piacevole, l’attacco nerazzurro ha rallentato, specialmente dopo la sconfitta contro il Napoli, quando Lautaro Martínez ha perso la sua brillantezza. Negli ultimi sette match, infatti, l’attacco si è acceso solo nella vittoria contro la Lazio, dove Lautaro e Bonny hanno trovato la via del gol, ma in due big match cruciali contro Milan e Atletico Madrid, l’argentino non è riuscito a rispondere alle aspettative. 🔗 Leggi su Internews24.com

