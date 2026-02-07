Due attacchi coordinati hanno colpito i treni in due regioni diverse questa mattina. Un atto di sabotaggio ha fermato le corse tra Bologna e Castel Maggiore, mentre un altro ha causato disagi a Pesaro, nelle Marche. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per terrorismo, cercando di capire chi ci sia dietro questi attacchi che hanno messo in allerta il paese e messo in crisi la mobilità in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Bologna, 7 febbraio 2026 – Un attacco sincronizzato contro le Olimpiadi di Milano-Cortina, con due atti di sabotaggio in contemporanea - uno in Emilia-Romagna, tra Bologna e Castel Maggiore, e l’altro nelle Marche, a Pesaro - che hanno paralizzato la circolazione dei treni nel Nord Italia, per tutta la mattinata. E la pista è quella anarchica. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un atto dimostrativo, un blitz come quello che fu messo in atto in Francia in occasione delle Olimpiadi di Parigi del 2024. RITARDI TRENI IN STAZIONE L’attacco coordinato tra Emilia Romagna e Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attacchi sincronizzati ai treni, pista anarchica anti-Olimpiadi: aperta un’inchiesta per terrorismo

Due attacchi coordinati hanno messo in ginocchio la rete ferroviaria del Nord Italia.

Durante le Olimpiadi di Milano e Cortina, nella stazione di Bologna è stato messo a segno un attacco con graffiti e danni sui treni.

