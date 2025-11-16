Maceratese esame col San Marino | Si farà sentire l’assenza dei tifosi

Sport.quotidiano.net | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ci aspetta un avversario complicato in una partita in cui non potremo contare sul sostegno dei tifosi". Denny Ciattaglia, difensore esterno della Maceratese, parla del match di oggi alle 14.30 a Cattolica contro il San Marino, una trasferta vietata ai tifosi biancorossi su disposizione del Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive che vieta la vendita dei biglietti ai sostentori ospiti. Comunque i tifosi biancorossi potranno seguire il match in diretta sul canale Youtube del San Marino. Oggi sono in palio punti pesanti perché i biancorossi vantano 2 lunghezze di vantaggio sugli avversari, entrambe sono impegnate nella lotta per conquistare la permanenza nella categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

maceratese esame col san marino si far224 sentire l8217assenza dei tifosi

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, esame col San Marino: "Si farà sentire l’assenza dei tifosi"

Contenuti che potrebbero interessarti

maceratese esame san marinoMaceratese, esame col San Marino: "Si farà sentire l’assenza dei tifosi" - "Ci aspetta un avversario complicato in una partita in cui non potremo contare sul sostegno dei tifosi". sport.quotidiano.net scrive

maceratese esame san marinoIl San Marino aspetta la Maceratese. E il Tropical ci riprova a Desenzano - Il San Marino ci proverà al ’Calbi’ di Cattolica dove arriva la Maceratese. Scrive ilrestodelcarlino.it

maceratese esame san marino"Un San Marino deciso sfida la Maceratese" - Ferroni, diesse dei Titani: "Squadra più determinata dopo il ko con la Vigor, vogliamo risalire la classifica e magari scavalcare i biancorossi" ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maceratese Esame San Marino