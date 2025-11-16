Maceratese esame col San Marino | Si farà sentire l’assenza dei tifosi
"Ci aspetta un avversario complicato in una partita in cui non potremo contare sul sostegno dei tifosi". Denny Ciattaglia, difensore esterno della Maceratese, parla del match di oggi alle 14.30 a Cattolica contro il San Marino, una trasferta vietata ai tifosi biancorossi su disposizione del Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive che vieta la vendita dei biglietti ai sostentori ospiti. Comunque i tifosi biancorossi potranno seguire il match in diretta sul canale Youtube del San Marino. Oggi sono in palio punti pesanti perché i biancorossi vantano 2 lunghezze di vantaggio sugli avversari, entrambe sono impegnate nella lotta per conquistare la permanenza nella categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
CIVITANOVA - Il Tribunale di Napoli ha conferito l'incarico al medico Vincenzo Scarallo. Anche l'avvocato difensore Roberta Bizzarri ha nominato un proprio consulente. L'esame si svolgerà in 40 giorni - facebook.com Vai su Facebook
CIVITANOVA - Gli auguri della sorella Martina, che l'ha accompagnata a Treviso per l'esame, e di tutta la sua famiglia Vai su X
Maceratese, esame col San Marino: "Si farà sentire l’assenza dei tifosi" - "Ci aspetta un avversario complicato in una partita in cui non potremo contare sul sostegno dei tifosi". sport.quotidiano.net scrive
Il San Marino aspetta la Maceratese. E il Tropical ci riprova a Desenzano - Il San Marino ci proverà al ’Calbi’ di Cattolica dove arriva la Maceratese. Scrive ilrestodelcarlino.it
"Un San Marino deciso sfida la Maceratese" - Ferroni, diesse dei Titani: "Squadra più determinata dopo il ko con la Vigor, vogliamo risalire la classifica e magari scavalcare i biancorossi" ... Da msn.com