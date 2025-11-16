"Ci aspetta un avversario complicato in una partita in cui non potremo contare sul sostegno dei tifosi". Denny Ciattaglia, difensore esterno della Maceratese, parla del match di oggi alle 14.30 a Cattolica contro il San Marino, una trasferta vietata ai tifosi biancorossi su disposizione del Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive che vieta la vendita dei biglietti ai sostentori ospiti. Comunque i tifosi biancorossi potranno seguire il match in diretta sul canale Youtube del San Marino. Oggi sono in palio punti pesanti perché i biancorossi vantano 2 lunghezze di vantaggio sugli avversari, entrambe sono impegnate nella lotta per conquistare la permanenza nella categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, esame col San Marino: "Si farà sentire l’assenza dei tifosi"