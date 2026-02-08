Questa sera a Karlsruhe si svolge l’ultima tappa del World Indoor Tour di atletica. Larissa Iapichino conquista una vittoria importante, mentre a breve sono in programma le gare di Randazzo e Riva. La serata si apre con il successo di Eseme nel salto in lungo, che supera di poco i 6.50 metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Vince il camerunense Eseme con un notevole 6.53, battendo di un centesimo Al Balushi e di due centesimi il tedesco Ansah. Randazzo replica invece il 6.63 della batteria e chiude in quinta piazza. 19.56 È il momento di Filippo Randazzo, che va a caccia di un nuovo record personale nella finale dei 60 metri piani. 19.53 Kpatcha e Gardasevic non si migliorano all’ultimo tentativo, quindi è ufficiale la vittoria di Larissa Iapichino! Gara dominata dalla toscana, che si conferma a buoni livello dopo l’ottimo debutto stagionale ad Ancona con un solido 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA: bella vittoria di Larissa Iapichino! A breve Randazzo e Riva

Approfondimenti su Larissa Iapichino World Indoor Tour

Torna in pista Larissa Iapichino al Meeting di Karlsruhe, quinta tappa del World Indoor Tour 2026.

Buon pomeriggio, amici di OA Sport.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Larissa Iapichino World Indoor Tour

Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava; LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Battocletti eguaglia il record italiano! Sale di condizione anche Simonelli; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky.

LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA: Iapichino va in progressione ed è in testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.14 Nullo anche il secondo tentativo di Mahuchikh a 2.04. 19.13 Mahuchikh fallisce il primo tentativo a 2.04, ... oasport.it

Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Karlsruhe 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaA Karlsruhe è in programma oggi la quinta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al ... oasport.it

LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino a caccia dei 7 metri! - x.com

Al meeting di Madrid, nella quarta tappa Gold del World Indoor Tour, Nadia Battocletti ha eguagliato il primato nazionale indoor nei 1500 metri con 4’03"59, lo stesso crono ottenuto l’anno scorso da Marta Zenoni. Un tempo che le ha permesso di arrivare seco facebook