Atletica leggera | Alexandru è quarto al meeting internazionale di Ancona Casoni vince la sua serie negli 800 e fa il personale L’ex campione Tilli elogia la prova di Zlatan

Nella prima giornata dei campionati regionali indoor allievi e juniores, i rappresentanti di Reggio Emilia hanno ottenuto diversi podi, senza però raggiungere vittorie complete. A livello internazionale, Alexandru si è classificato quarto al meeting di Ancona, mentre Casoni ha vinto la sua serie negli 800 metri stabilendo il miglior tempo personale. Tilli ha invece elogiato la prestazione di Zlatan, evidenziando l'interesse verso gli sviluppi dell’atletica regionale e nazionale.

Prima giornata dei campionati regionali allievi e juniores indoor stregati per quanto riguarda i colori reggiani che hanno colto sì diversi podi, ma nemmeno un hurrà completo. A Modena, Irene Gatti dell' Atletica Reggio è giunta seconda sui 60 juniores in 7''87, proprio come Sofia Cervi della Self sui 60 a ostacoli, chiusi in 9''22. Per restare tra le medaglie d'argento Elettra Maccari (Atl. Guastalla Reggiolo) corre in 9''20 i 60 hs allieve, mentre Davide Cocconi dell'Atletica Reggio è ancora secondo sui 60 hs. juniores in 8''79 davanti al compagno di squadra Francesco Azzali in 10''00. Bei progressi da parte di Francesco Bigi sui 60 junior.

