Sella Farmaceutici entra nel ciclismo

Sella Farmaceutici amplia la propria presenza nel mondo dello sport, diventando Health Partner del Team Polti VisitMalta nel ciclismo. Questa collaborazione riflette l'impegno dell'azienda nel promuovere uno stile di vita sano e attivo, sostenendo atleti e iniziative che valorizzano il benessere e la cura della salute. Un passo importante per Sella Farmaceutici nel rafforzare il proprio ruolo nel settore sportivo e nel supportare la crescita di pratiche sportive responsabili.

Sella Farmaceutici fa il suo ingresso nel ciclismo affiancando il Team Polti VisitMalta come Health Partner. Collaborazione che va oltre la visibilità del marchio sulle maglie della squadra per la stagione 2026 e si traduce in presenza attiva accanto al team: dalla partecipazione agli eventi agli incontri con gli atleti, alla condivisione dei momenti di gara nelle aree hospitality. La partnership nasce dalla crescente centralità della cura dell'atleta nello sport di alto livello e dalla volontà di Sella Farmaceutici, azienda italiana attiva dal 1920 nel settore benessere e salute, di investire in un contesto che ne rispecchi valori e visione.

