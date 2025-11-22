Napoli Atalanta 3-1 | Conte torna a vincere e si riprende la vetta stecca Palladino alla prima con la Dea Ecco com’è andata

Napoli Atalanta 3-1: la cronaca del match della 12ª giornata di Serie A 202526, con gli azzurri di Conte che son tornati a vincere. La risposta che tutto l’ambiente aspettava è arrivata, forte e chiara. Il Napoli spazza via le nubi della settimana post-Bologna e si riprende con prepotenza la testa della classifica. Al “Maradona”, gli azzurri battono 3-1 l’ Atalanta, rovinando l’esordio sulla panchina orobica del nuovo tecnico Raffaele Palladino. Una vittoria che proietta la squadra di Antonio Conte momentaneamente al primo posto solitario a quota 25 punti. Primo tempo straripante: doppietta di Neres e sigillo di Lang. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

