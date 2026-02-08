Asti | romanzo sugli occhi di una madre illumina il dramma del femminicidio e invita alla riflessione

Ieri sera ad Asti si è tenuta una presentazione che ha toccato molto i presenti. Angela Kosta ha presentato il suo nuovo romanzo, “Gli occhi della madre”, un racconto che affronta il tema del femminicidio attraverso gli occhi di una madre. La serata ha coinvolto il pubblico, che ha ascoltato con attenzione le parole dell’autrice e riflettuto sulla realtà di questa drammatica piaga.

Asti ha ospitato ieri sera una presentazione toccante e ricca di spunti di riflessione attorno al nuovo romanzo di Angela Kosta, "Gli occhi della madre". L'evento, svoltosi presso il Centro Artistico e Culturale Albanese "Margarita Xhepa", ha portato al centro del dibattito un tema di bruciante attualità: il femminicidio, una piaga sociale che continua a mietere vittime e a lasciare profonde ferite nel tessuto sociale. La serata, organizzata dal Forum delle Donne Albanesi, non è stata una semplice presentazione letteraria, ma un vero e proprio momento di condivisione e di consapevolezza, che ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo e di un pubblico numeroso e attento.

