Un viaggio tra ricordi e onde | il dramma del Loch Ard raccontato in un romanzo che riporta alla luce storie dimenticate
Il 17 aprile 1878, un veliero britannico si schiantò contro le scogliere di Shipwreck Beach, in Australia. A perdere la vita furono molte persone, e quell’episodio rimane uno dei naufragi più tragici del XIX secolo. Ora, un romanzo ricostruisce quella tragedia, riportando alla luce storie dimenticate e ricordi di un tempo passato.
Il 17 aprile 1878, al largo delle coste australiane, si consumò uno dei naufragi più tragici della storia marittima del XIX secolo: il Loch Ard, un veliero britannico carico di passeggeri e merci, si schiantò contro le scogliere di Shipwreck Beach, vicino a Port Campbell, nel Victoria. Il disastro causò la morte di oltre 50 persone, ma solo due sopravvissuti riuscirono a raggiungere la riva: un giovane ufficiale di bordo, Thomas, e una ragazza di vent’anni, Eva, figlia di un ricco commerciante di Melbourne. Il loro racconto, fino a oggi frammentario e sepolto tra testimonianze di pescatori e documenti d’archivio, torna ora alla luce in un romanzo storico che non si limita a ricostruire i fatti, ma li trasforma in un viaggio emotivo tra memoria, perdita e sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
