Il 17 aprile 1878, un veliero britannico si schiantò contro le scogliere di Shipwreck Beach, in Australia. A perdere la vita furono molte persone, e quell’episodio rimane uno dei naufragi più tragici del XIX secolo. Ora, un romanzo ricostruisce quella tragedia, riportando alla luce storie dimenticate e ricordi di un tempo passato.

Il 17 aprile 1878, al largo delle coste australiane, si consumò uno dei naufragi più tragici della storia marittima del XIX secolo: il Loch Ard, un veliero britannico carico di passeggeri e merci, si schiantò contro le scogliere di Shipwreck Beach, vicino a Port Campbell, nel Victoria. Il disastro causò la morte di oltre 50 persone, ma solo due sopravvissuti riuscirono a raggiungere la riva: un giovane ufficiale di bordo, Thomas, e una ragazza di vent’anni, Eva, figlia di un ricco commerciante di Melbourne. Il loro racconto, fino a oggi frammentario e sepolto tra testimonianze di pescatori e documenti d’archivio, torna ora alla luce in un romanzo storico che non si limita a ricostruire i fatti, ma li trasforma in un viaggio emotivo tra memoria, perdita e sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un viaggio tra ricordi e onde: il dramma del Loch Ard raccontato in un romanzo che riporta alla luce storie dimenticate

