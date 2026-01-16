Inflazione a Padova | a dicembre prezzi in aumento dell’1,5% più del dato nazionale

A dicembre 2025, a Padova, l’inflazione ha registrato un aumento dell’1,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, superando la media nazionale. Anche su base mensile, i prezzi sono cresciuti dello 0,2%. Questi dati riflettono una tendenza di aumento dei costi di consumo nella città, evidenziando il contesto economico attuale e le sue implicazioni per cittadini e imprese.

Istat, l'inflazione accelera, prezzi +1,5% nel 2025 - A dicembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo mostra un aumento dello 0,2% su novembre 2025 e dell'1,2% su dicembre 2024 (dal +1,1% del mese precedente). ansa.it

Inflazione in Italia, +1,2% a dicembre. Il 2025 dei prezzi e la regione più “scottata” - L'Istat ha annunciato i dati definitivi relativi all'inflazione sia del mese di dicembre che dell'intero 2025. msn.com

