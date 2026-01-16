Inflazione a Padova | a dicembre prezzi in aumento dell’1,5% più del dato nazionale
A dicembre 2025, a Padova, l’inflazione ha registrato un aumento dell’1,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, superando la media nazionale. Anche su base mensile, i prezzi sono cresciuti dello 0,2%. Questi dati riflettono una tendenza di aumento dei costi di consumo nella città, evidenziando il contesto economico attuale e le sue implicazioni per cittadini e imprese.
L’inflazione continua a spingersi in alto anche a Padova. A dicembre 2025 l’indice dei prezzi al consumo registra una variazione tendenziale annua del +1,5%, mentre l’aumento congiunturale mensile si attesta a +0,2%. Rispetto a novembre 2025, quando l’inflazione annua si attestava al +1,4% e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
