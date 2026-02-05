Assicurazione auto Benevento tra le province con l’aumento più marcato

A Benevento, i premi delle assicurazioni auto sono aumentati più di altri in regione. Secondo i dati del 2025, i costi per le polizze Rc Auto sono in crescita e l’aumento è più marcato rispetto ad altre province campane. Gli automobilisti si trovano a dover pagare di più, anche se le differenze variano da zona a zona.

Tempo di lettura: 2 minuti I dati relativi al 2025 sui premi medi delle polizze Rc Auto in Campania fotografano una situazione di generale aumento dei costi per gli automobilisti, con differenze significative tra le varie province della regione. A livello regionale, il premio medio si attesta a 737,62 euro, con una variazione annua del +3,44% rispetto all’anno precedente. Un incremento che, seppur contenuto nella media complessiva, nasconde dinamiche territoriali molto diverse. Guardando alle singole province, Napoli si conferma la più cara, con un premio medio di 790,03 euro, ma sorprendentemente registra l’aumento percentuale più basso della regione: +2,51% su base annua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

