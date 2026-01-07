La svolta nelle indagini con la perizia sul pc. L'ultima sera Chiara lavorò alla tesi di Stasi.

L'indagine sulla morte di Chiara Poggi si arricchisce di un nuovo elemento: la perizia sul suo computer. La sera prima dell'omicidio, Chiara non ebbe conflitti con Alberto Stasi e dedicò del tempo alla revisione della tesi del ragazzo, un dettaglio che potrebbe offrire ulteriori spunti nelle analisi del caso.

Chiara Poggi la sera prima di essere uccisa non solo non ha litigato con Alberto Stasi, ma ha perfino revisionato la tesi del fidanzato. A certificare l'ultima svolta nel caso Garlasco sono i dati di sistema estratti dal pc di Stasi, che sebbene nella perizia del 2009 avessero lasciato un vuoto informatico di cinque minuti in cui non si poteva sapere con certezza cosa avesse fatto la vittima, furono recuperati nel processo d'appello bis del 2014 senza però essere interpretati, lasciando così il mistero su quel movente rimasto ignoto che ha alimentato per diciotto anni la mostrificazione di Stasi, perché la narrazione tossica fissava nella visione di foto porno raccapriccianti da parte di Chiara lo scoppio di una lite tra fidanzati sfociata nel delitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

