Garlasco la perizia degli informatici sul pc di Chiara Poggi | Ha visto il video di Sempio prima di essere uccisa

A Garlasco, gli esperti informatici hanno analizzato il computer di Chiara Poggi, rivelando che avrebbe visto un video di Sempio prima della sua morte. Il caso, complesso e dibattuto, ha attraversato anni di processi e decisioni giudiziarie, evidenziando come dettagli apparentemente insignificanti possano assumere significato nel tempo.

Per anni il caso di Garlasco è rimasto sospeso tra sentenze, assoluzioni e condanne, ma soprattutto tra dettagli apparentemente marginali che col tempo hanno assunto un peso diverso. La vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007, continua ancora oggi a generare nuovi interrogativi, mentre gli inquirenti tornano a scandagliare elementi già analizzati in passato, alla ricerca di risposte rimaste inevase. È in questo contesto che un particolare tecnico, rimasto sullo sfondo per anni, riemerge con forza. >> Tragedia stradale, schianto choc in galleria: è stato tutto inutile Secondo quanto accertato nella perizia sul computer della vittima, il pc di Chiara non fu più acceso dopo il 10 agosto 2007, tre giorni prima del delitto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Delitto di Garlasco, il video di Sempio fu l’ultima cosa che Chiara vide sul pc prima di essere uccisa Leggi anche: Il video mai visto di Andrea Sempio, l’accesso al pc di Chiara Poggi dopo l’omicidio e i nuovi interrogativi sul delitto di Garlasco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Garlasco in TV, gli esperti informatici: Ecco cosa ha visto Chiara sul pc di Stasi, Panicucci sbotta in studio; Chi poteva entrare nel pc di Chiara Poggi dopo la sua morte: Così non sapremo mai cosa ha visto l'ultima volta; La svolta nelle indagini con la perizia sul pc. L'ultima sera Chiara lavorò alla tesi di Stasi; Chiara Poggi e la lite mai avvenuta, l'analisi del pc che dà ragione ad Alberto Stasi: la verità dei due esperti e quei 5 minuti della vittima sola in casa. Garlasco in TV, gli esperti informatici: "Ecco cosa ha visto Chiara sul pc di Stasi", Panicucci sbotta in studio - Tra documenti, perizie e parole durissime in studio, a Mattino Cinque si riaccende il confronto su uno dei temi più discussi del caso Garlasco, legato all’uso del pc di Stasi. libero.it

Delitto di Garlasco, il video di Sempio fu l’ultima cosa che vide Chiara Poggi sul pc prima di essere uccisa - Il dato emerge dalla perizia sul pc della vittima, che non fu più acceso dal 10 agosto 2007, tre giorni prima del delitto di Garlasco ... msn.com

Chiara Poggi e la (presunta) lite con Alberto Stasi: i cinque minuti che riscrivono il delitto di Garlasco - Chiara Poggi e Alberto Stasi: la presunta lite per le foto compromettenti smentita dalle analisi del computer. notizie.it

Garlasco, il giallo dei video intimi sul pc di Chiara Poggi - Storie italiane 17/12/2025

"Non torna, non torna per niente…". Garlasco, smontata l'ultima perizia: cosa cambia ora per Alberto Stasi e Andrea Sempio - facebook.com facebook

#Garlasco, é stato il giorno dell'incidente probatorio. Battaglia legale sulla perizia, escluso il dna di #Stasi sotto le unghie di Chiara. Alberto era in aula. #Tg1 Alfredo Ravavolo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.