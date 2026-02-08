Asics e Thom Browne hanno svelato la loro prima sneaker sulla passerella del GQ Bowl

Thom Browne ha fatto il suo debutto nel mondo delle sneaker sulla passerella del GQ Bowl. Il designer americano, noto anche come atleta, ha presentato la sua prima collezione di calzature sportive durante l’evento. Browne ha già vestito grandi star come LeBron e Messi, e questa volta ha deciso di portare il suo stile anche nel mondo dello sport. La sfilata, che ha mostrato anche alcune ispirazioni dal pattinaggio e dal surf, ha suscitato curiosità tra gli appassionati.

Thom Browne non è estraneo allo sport. Il designer americano, che ha appena presentato la sua collezione AutunnoInverno 2026 sulla passerella del secondo GQ Bowl di sempre, è anche un atleta che ha vestito grandi star dello sport (ci vengono in mente LeBron e Messi) e ha persino messo in scena sfilate ispirate al pattinaggio sul ghiaccio e al surf. Il designer conosce bene il classico sportswear americano, la controparte casual degli iconici completi shrunken che hanno reso il marchio un punto di riferimento sartoriale. Dalla fondazione del suo brand omonimo nel 2001, Browne non si era ancora impegnato in una collaborazione su larga scala con le sneaker.

