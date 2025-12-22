Issey Miyake con Asics rilasciano ufficialmente un nuovo modello di sneaker sempre più vicino al concetto di adattabilità e performance. I due brand, sotto il concept progettuale di Issey Miyake Foot creato da MDS, Miyake Design Studio, e Asics, come due Leonardo Da Vinci in pieno Rinascimento, si sono concentrati nello studio approfondito del piede umano per sviluppare calzature capaci di offrire nuove prospettive e per la quotidianita?. Lanciate in sordina a giugno di quest'anno alla Paris Fashion Week maschile per la PrimaveraEstate 2026 di Issey Miyake IM Men, le sneaker Hyper Taping nascono da un profondo lavoro di ricostruzione dell’iconico e storico modello di Asics, appunto le Asics Stripe. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Issey Miyake e Asics firmano le sneaker per correre veloci nel futuro

