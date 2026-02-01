Sabato sera, su Canale 5, C’è Posta per Te ha battuto tutti gli altri programmi. Con circa 3 milioni di spettatori, il programma con Maria De Filippi si conferma il più seguito della serata, lasciando indietro The Voice Kids. La puntata ha attirato un pubblico vario, tra emozioni e sorprese, e ha mantenuto alta l’attenzione fino a tarda sera.

Sabato 31 gennaio 2026, C’è Posta per Te su Canale5 si conferma il programma più visto della serata con 3.935.000 spettatori e il 27,1% di share, in onda dalle 21:24 alle 00:44. La parte finale, Buonanotte, ha totalizzato 1.712.000 spettatori con il 27%. Su Rai1, The Voice Kids ha intrattenuto 3.333.000 spettatori con il 22% di share dalle 21:23 alle 00:32. Su Rai2, F.B.I. ha raccolto 673.000 spettatori (3,7%) e F.B.I. International 616.000 spettatori (3,7%). Su Italia1, Una notte al museo ha registrato 894.000 spettatori con il 5,3%. Su Rai3, dopo la presentazione a 606.000 spettatori (3,3%), La Città Ideale ha totalizzato 606. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Sabato 31 gennaio 2026: C’è Posta per Te domina la serata davanti a The Voice Kids

Approfondimenti su C’è Posta per Te

Nella serata di sabato 10 gennaio 2026, C’è Posta per Te su Canale5 ha ottenuto il maggior ascolto, confermando il suo ruolo di appuntamento di punta del prime time.

Gli ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026 mostrano una serata dominata da C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi, che raggiunge il 27% di share.

