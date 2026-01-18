Ascolti TV Sabato 17 Gennaio 2026 | trionfano The Voice Kids e C’è Posta per Te

Ecco l'introduzione richiesta: Ecco un riepilogo degli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026. La serata ha visto la vittoria di The Voice Kids su Rai1, con oltre 3 milioni di spettatori e una quota del 20%. Altre trasmissioni hanno mantenuto un buon livello di pubblico, confermando l’interesse per programmi di intrattenimento e intrattenimento familiare. Di seguito i dettagli degli ascolti e le performance delle principali trasmissioni.

Nella serata di ieri, sabato 17 gennaio 2026, su Rai1 The Voice Kids ha intrattenuto 3.056.000 spettatori pari al 20.8% dalle 21:25 alle 00:44. Su Canale5, C'è Posta per Te ha raccolto davanti al video 3.931.000 spettatori con uno share del 27% dalle 21:26 alle 00:44. Su Rai2, F.B.I. è stato la scelta di 628.000 spettatori pari al 3.4%, mentre F.B.I. International ha ottenuto 557.000 spettatori pari al 3.3%. Su Italia1, Il gatto con gli stivali 2 – L'ultimo desiderio ha radunato 673.000 spettatori ( 4% ). Su Rai3, La Città Ideale raggiunge 697.000 spettatori ( 4.4% ). Su Rete4, Più forte, ragazzi! totalizza 576.

Ecco gli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei programmi andati in onda. Tra i principali, su Rai 1 è stato trasmesso ASCOLTI TV 17 GENNAIO 2026: C’È POSTA PER TE, THE VOICE KIDS, IN ALTRE PAROLE

Gli ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026 hanno visto la messa in onda delle seconde puntate di "The Voice Kids" e "C'è Posta per Te". Analizziamo i dati di ascolto di questa serata, evidenziando le performance delle principali trasmissioni televisive, in un quadro generale di programmazione e audience.

