stile moda filosofia e bellezza caltagirone al circolo bononia

Nella splendida cornice cinquecentesca del Circolo Bononia, circolo per gentiluomini e gentildonne ultracentenario, si è celebrato l’inizio dell’anno parlando di stile, argomento di attualità dopo l’appuntamento annuale di Pitti uomo, emblema dell’eleganza maschile italiana nel mondo. Ospite della serata il notissimo influencer di tutto il mondo social e dei mezzi televisivi tradizionali Antonino Ubaldo Caltagirone, che in un dialogo con la presidente del circolo Bononia dottoressa Rosanna Ghetti ha presentato il suo libro ’ I codici dello stile ’. Il volume, partendo dal mondo filosofico e sociale per giungere all’arte del piacere agli altri e alla moda maschile, tratta a tutto tondo l’eleganza e il fascino, nonché il segreto dello charme e del carisma, in un elogio alla bellezza che secondo l’autore deve accompagnare la vita dell’uomo e della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

