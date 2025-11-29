Circolo Bononia tutto esaurito al gran galà per la ricerca

Grande partecipazione al Galà di Natale 2025 promosso dal Circolo Bononia per la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche in sostegno del Bellaria Research Center. La serata di mercoledì ha registrato il tutto esaurito per sostenere le mission della Fondazione a supporto della ricerca e delle persone affette da malattie neurologiche e dei loro caregiver. Il galà è stato reso possibile grazie al contributo di Crif, Campa, Khymeia, Pelliconi e Ingrediente Italia, il menu è stato firmato dallo chef Max Poggi, presidente di CheftoChef Emilia-Romagna e la torta, con i loghi del Bononia e della Fondazione è opera del maestro Francesco Elmi, titolare della Pasticceria Regina di Quadri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

