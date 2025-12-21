I Gunners tornano in vetta alla Premier League

L'Arsenal si riporta in testa alla classifica della Premier League dopo la vittoria per 1-0 contro l'Everton all'Hill-Dickinson Stadium. La rete decisiva è arrivata nel primo tempo grazie a un rigore trasformato da Viktor Gyokeres. La squadra dimostra continuità e determinazione nel percorso di avvicinamento al traguardo stagionale. I Gunners tornano così in vetta alla Premier League.

2025-12-21 00:11:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Arsenal ha ottenuto una vittoria di misura all’Hill-Dickinson Stadium, con il rigore di Viktor Gyokeres nel primo tempo sufficiente a sconfiggere l’Everton per 1-0. Il rigore di Viktor Gyokeres nel primo tempo ha riportato l’Arsenal in testa alla Premier League vincendo 1-0 in casa dell’Everton. I Gunners erano stati sostituiti in vetta dal Manchester City, vincitore per 3-0 sul West Ham sabato, e non erano al meglio all’Hill-Dickinson Stadium mentre tentavano di rispondere a tono. Ma hanno ricevuto un regalo quando Jake O’Brien ha inspiegabilmente gestito l’area di rigore mentre cercava di difendere un corner dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Il vincitore nei minuti di recupero estende il vantaggio dei Gunners al vertice della Premier League

Leggi anche: I Gunners ottengono tre punti di vantaggio al vertice della Premier League dopo una vittoria di misura

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'Arsenal risponde al Manchester City e torna capolista: 1-0 all'Everton; Premier League, risultati e highlights della 17^ giornata: l'Arsenal risponde al City; Il rigore di Gyokeres porta l’Arsenal a battere l’Everton e in vetta alla Premier League; Anteprima: l'Arsenal fa visita all'Everton per difendere la vetta della Premier League.

Arsenal-Wolverhampton 2-1, vittoria di misura per i Gunners che restano in vetta: due autogol salvano Arteta - 1 arrivata contro il Wolverhampton grazie a due autogol salva i Gunners. eurosport.it