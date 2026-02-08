Arrestato per furto Fares Bouzidi il 23enne guidava lo scooter dell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml

La polizia ha arrestato Fares Bouzidi, 23 anni, coinvolto in un furto. Era lui a guidare lo scooter nello scontro che ha ucciso Ramy Elgaml, di 19 anni. Bouzidi aveva già problemi con la giustizia, e ora si trova di nuovo nei guai. La vittima, Ramy Elgaml, è morto quella sera in un incidente che ha scosso la città.

Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter sul quale viaggiava Ramy Elgaml, è stato arrestato per furto. Insieme ad altri tre complici, Bouzidi è stato fermato mentre tentava di rubare una moto. L’episodio è accaduto a Milano, in via Marenco, non lontano da City Life. Fares Bouzidi era alla guida dello scooter la sera dell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml al termine di un inseguimento. Fares Bouzidi, amico di Ramy, arrestato per furto Poco dopo le 23 di sabato 7 febbraio, Fares Bouzidi è stato intercettato dalla polizia in via Elba, non lontano da piazza Piemonte. A chiamare il numero di emergenza unico 112 sono stati alcuni cittadini insospettiti da due ragazzi che spingevano una moto in strada. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Arrestato per furto Fares Bouzidi, il 23enne guidava lo scooter dell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml Approfondimenti su Ramy Elgaml Milano, guidava lo scooter su cui morì Ramy: arrestato per furto Fares Bouzidi La polizia di Milano ha arrestato un giovane tunisino, Fares Bouzidi, che guidava lo scooter su cui ha perso la vita Ramy. Milano, tenta di rubare una moto: arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml La polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ramy Elgaml Argomenti discussi: Nuovo furto al locale di Favia: Pensiamo a campanelli e sbarre; Arrestato per furto l’amico di Ramy, guidava scooter su cui morì 19enne; Tentato furto in abitazione nel centro: 35enne arrestato in flagranza grazie all'allarme e al tempestivo intervento dei Carabinieri.; Furto al centro di bricolage col braccialetto elettronico: arrestato 64enne di Sarroch. Fares Bouzidi arrestato per il furto di una moto. Guidava lo scooter la notte in cui morì Ramystato arrestato dalla polizia a Milano per furto aggravato Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter su cui si trovava lo scorso 24 novembre Ramy Elgaml, morto nell'incidente che ebbero durante ... rainews.it Guidava lo scooter su cui morì Ramy, Fares arrestato per furtoNuovi guai giudiziari per Fares Bouzidi, il ragazzo che guidava lo scooter inseguito dai carabinieri su cui è morto Ramy Elgaml lo scorso 24 novembre 2024. ansa.it Il deputato Riccardo #DeCorato accoglie con favore l'arresto di Fares Bouzidi, ritenuto responsabile di un furto a City Life, e sottolinea come l’episodio confermi comportamenti pericolosi già emersi la sera dell’incidente di novembre 2024 in cui perse la vita #R x.com Milano, Fares Bouzidi arrestato in via Pirandello per il furto di una moto. Guidava lo scooter dello schianto in cui morì Ramy facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.