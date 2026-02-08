Arrestato l' attentatore di Mosca è un russo Il generale Vladimir Alekseyev è cosciente e fuori pericolo

Gli agenti del Fsb hanno catturato l’uomo che venerdì ha cercato di uccidere Vladimir Alekseyev, il numero due del servizio segreto militare russo. L’attentatore, un russo, è stato preso e ora si trova in custodia. Alekseyev, che è stato ferito, è cosciente e non è in pericolo di vita. La polizia ha confermato che l’arresto è avvenuto e che l’indagine continua per capire i dettagli dell’attentato.

Il servizio di sicurezza russo (Fsb) ha arrestato l'uomo che ha tentato di uccidere venerdì a Mosca il numero due del servizio segreto militare, Vladimir Alekseyev. Lo annuncia lo stesso Fsb citato dalla Tass. L'uomo, Korba Lyubomir nato nel 1960 in Russia, è stato fermato a Dubai ed estradato stamani dalle autorità emiratine. Due i complici secondo l'Fsb: Vasin Viktor, arrestato a Mosca, e Serebritskaya Zinaida, fuggita in Ucraina. «Continua la caccia ai mandanti», precisa il servizio russo. L'attentatore del generale, l'Fsb diffonde il video dell'arresto Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha pubblicato un video dell'estradizione del sospettato autore del tentato omicidio del numero due dell'intelligence militare, Vladimir Alekseyev.

