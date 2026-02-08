Arrestato il presunto attentatore del generale Vladimir Alekseyev Aveva due complici una è fuggita in Ucraina

La polizia ha arrestato ieri Lyubomir Korba, il sospettato dell’attentato al generale Alekseyev. Korba, cittadino russo nato nel 1960, è stato catturato dopo settimane di indagini. Secondo le prime ricostruzioni, aveva due complici, una delle quali è riuscita a fuggire in Ucraina. Il generale, che si trovava nel suo appartamento a Mosca, è stato colpito con diversi colpi di pistola e ora si trova in condizioni gravi. La vicenda ha scosso le forze di sicurezza russe,

Si chiama Lyubomir Korba, è cittadino russo ed è nato nel 1960: è lui il presunto attentatore dell'alto funzionario del ministero della Difesa russo, il generale Vladimir Alekseyev, in gravi condizioni dopo essere stato ferito con colpi di arma da fuoco dentro a un condominio di Mosca, il 6 febbraio. Si era dato alla fuga subito dopo l'attentato: è stato identificato e fermato a Dubai, quindi consegnato alle autorità russe ed estradato. Due i complici secondo l'Fsb: Vasin Viktor, arrestato a Mosca, e Serebritskaya Zinaida, fuggita in Ucraina. "Continua la caccia ai mandanti", precisa il servizio russo.

