L’Italia conquista un bronzo nel biathlon a Lorello, nel pattinaggio di velocità. La staffetta mista italiana sale sul podio ai Giochi di Milano Cortina 2026, portando a casa un risultato importante. Gli atleti italiani hanno dato il massimo, dimostrando di essere tra i protagonisti di questa competizione.

AGI - Italia d'argento nella staffetta mista del biathlon, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04'15"5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25". Completa al poligono Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer. Medaglia di bronzo alla Germania (+1'05"3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss. Per l'Italia è la sesta medaglia ai Giochi dopo l'oro di Lollobrigida, l'argento di Franzoni e i bronzi di Goggia, Paris e Dalmasso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Argento 'vivo' per l'Italia del biathlon. A Lorello il bronzo nel patitnaggio di velocità

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Riccardo Lorello riesce a portare a casa un bronzo storico nei 5000 metri di pattinaggio di velocità.

Lorello conquista il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità a Rho Fiera.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Il teatro che non ha età: Argento vivo, un corso per attori da oltre 60 anni; Scuola comunale di teatro di Sansepolcro: torna Argento Vivo; C’è un sogno per ogni stagione: l’alpinismo camaleontico di Alessandro Beber; Europei Pista – Vece e Venturelli stelle d’argento a Konya.

Argento 'vivo' per l'Italia del biathlonAGI - Italia d'argento nella staffetta mista del biathlon, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al sec ... msn.com

Squillace. progetto Argento vivo e letture nelle scuolaCon il terzo incontro della maratona Cipì, svoltosi il 29 gennaio presso la Scuola Primaria di Squillace Lido, l'Associazione Terra di Mezzo ha terminato il ciclo di attività previste per il primo qua ... cn24tv.it

Progetto Argento Vivo - camminiamo insieme domani mattina ore 9:00 ritrovo in Piazza Castello, zona Palazzo Gallarati per camminare in compagnia e restare in armonia con mente e corpo. Vi aspettiamo! facebook