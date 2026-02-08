Argento ' vivo' per l' Italia del biathlon A Lorello il bronzo nel patitnaggio di velocità

L’Italia conquista un bronzo nel biathlon a Lorello, nel pattinaggio di velocità. La staffetta mista italiana sale sul podio ai Giochi di Milano Cortina 2026, portando a casa un risultato importante. Gli atleti italiani hanno dato il massimo, dimostrando di essere tra i protagonisti di questa competizione.

AGI - Italia d'argento  nella  staffetta mista  del  biathlon, valida per i  Giochi Olimpici Invernali  di  Milano Cortina 2026.  Tommaso Giacomel,  Lukas Hofer,  Dorothea Wierer  e  Lisa Vittozzi  chiudono al  secondo posto  dietro alla  Francia  di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04'15"5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25". Completa al  poligono  Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer.  Medaglia di bronzo  alla  Germania  (+1'05"3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss. Per l'Italia è la  sesta medaglia  ai Giochi dopo l'oro di Lollobrigida, l'argento di Franzoni e i bronzi di Goggia, Paris e Dalmasso. 🔗 Leggi su Agi.it

Lorello di bronzo olimpico nei 5000 metri: impresa nel pattinaggio di velocità. Ghiotto quarto

Riccardo Lorello riesce a portare a casa un bronzo storico nei 5000 metri di pattinaggio di velocità.

Lorello bronzo nei 5000 uomini di pattinaggio velocità

Lorello conquista il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità a Rho Fiera.

